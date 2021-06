“Divina”, Chiara Carcano la “palette” azzurrina evita la censura: raggiante – FOTO

La postina della Mediaset apre al sogno di una vita per i fan dell’amore. Chiara Carcano non si pone limiti: quasi illegale.

L’estate si riempie di entusiasmo per la postina di Canale 5. Chiara Carcano regala un colpo d’occhio eccezionale nell’ultima uscita via social.

I fan di Instagram sono letteralmente estasiati da una bellezza così delicata e rigenerata, come poche in giro per il web. Ogni volta che si mostra davanti alle telecamere, la vip di fiducia del “Biscione” non sbaglia praticamente mai.

Per lei l’estate è arrivata ancor prima di inziare, tra una posa sul lettino e un meritato relax, dopo una stagione intrecciata dai numerosi impegni. Chiara non ha mai sofferto l’impeto della pandemia e nei momenti di stasi e quarantena ha saputo intrattenere il pubblico con la sua solita simpatia e un sorriso che mette di buon umore.

Chiara Carcano sceglie il vestito adatto per l’occasione: siete d’accordo?

