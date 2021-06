L’ultimo post pubblicato dalla conduttrice padovana ha commosso molti fan sul web, un gesto toccante che ha fatto riflettere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

La conduttrice è uno dei volti più amati della nostra tv, solare e sempre attenta a dire e fare la cosa giusta, dotata di garbo e fascino innato che cattura con il suo modo di parlare ogni ascoltatore. La neo mamma Eleonora Daniele i giorni scorsi è tornata nel suo Veneto, più precisamente a Treviso per la 49ª edizione del “Concorso internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte”, promosso dal Comune della Marca e dal Teatro Stabile del Veneto.

Un prestigioso concorso che offre ai vincitori oltre che un premio in denaro anche il debutto in palcoscenico nel Don Pasquale. Madrina d’onore della serata finale del 12 giugno, la Daniele anche in quell’occasione ha dimostrato la sua professionalità ed il grande attaccamento che la lega alla sua terra d’origine.

Ma le sue doti umano sono state ben rappresentate anche in un recente post condiviso sulla sua pagina Instagram che ha commosso moltissimi fan della sua community. Ecco cosa ha raccontato.

LEGGI ANCHE —-> Uomini e donne, lite tra i protagonisti. Cos’è successo?

Eleonora Daniele emoziona, l’abbraccio con una cara parente

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “La Vita in Diretta”. Alberto Matano annuncia la novità più importante

Il legame con la sua terra è davvero forte e ne parla ogni volta che può. Eleonora Daniele ne ha dato dimostrazione nell’ultimo post social che la vede di ritorno nel padovano dove ha avuto modo di incontrare una vecchia, ma arzilla, zia d’infanzia. Ecco le sue parole a corredo dello scatto che ha commosso moltissime persone.

“Generazioni al femminile. Quella nella foto è la mitica zia Elsa, sorella della nonna Carlotta. Questa signora ha compiuto da poco 97 anni, oggi sono andata a trovarla, l’hanno vaccinata, sta bene: quando mi ha vista arrivare con la piccola, non se l’aspettava e si è commossa. E io con lei: mi ricordo quando da piccola andavo con la nonna Carlotta a trovarla. È passato un sacco di tempo ma le belle persone e le grandi emozioni non si dimenticano mai ❤️”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Alcuni fan le hanno scritto: “Che bel regalo portale la tua piccola. Solo leggere le tue parole mi hanno commossa, immagino voi a viverle 💖”, “❤️ Bravissima Eleonora dio ti vendica a te a la tua famiglia 👏”.