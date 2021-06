Eleonora Incardona, nella sua ultima foto è semplicemente illegale: il décolleté in primo piano rende la foto vietata ai deboli di cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona classe 1991 è di una bellezza prorompente. In questa foto è possibile ammirarla dettagliatamente; un primo piano scattato durante una serata a Milano che la stessa definisce essere la sua città nonostante sia nata nella provincia di Ragusa.

Panorama notturno da sogno, la trentenne indossa un abito da sera nero con tanto di scollo a cuore che ne accentua la scollatura fenomenale. Mentre sorseggia un calice di vino, ogni occasione è buona per scattare una foto che – come facilmente intuibile – è stata molto gradita, basta vedere il numero dei like e in generale le interazioni. I commenti sono perlopiù emoji a forma di cuore.

GUARDA QUI->“Meravigliosa sirenetta”: Aurora Ramazzotti in bikini è un sogno d’estate – FOTO

Eleonora Incardona, lo scatto illegale

Per saperne di più, vai su Successivo