Fatima Trotta sorridente in fotocamera, che spettacolo è bellissima-FOTO

L’attrice Fatima Trotta ha condiviso una foto su instagram dov’è sorridente e felice, che bella visione che regala

Fatima Trotta ha condiviso una foto su instagram ed è meravigliosa, sorridente e felice con alle spalle un panorama mozzafiato. Nella didascalia ha scritto:”Grandi sorrisi, capelli disordinati e cuore pieno”. Sono tantissimi i commenti che ha ricevuto sotto ala foto. Le scrivono che è bona e bellissima. “Hai la bellezza mediterranea negli occhi” e ancora “Sei meravigliosa e hai un sorriso spettacolare”.

Fatima Trotta e la riflessione sulle persone che stupisce

La conduttrice e attrice Fatima Trotta condivide spesso i suoi pensieri profondi con i followers. Uno recente riguarda se stessi ma anche il rapporto con le persone:”Con gli anni ho capito che non si può piacere a tutti, fingersi quello che non si è realmente lascia il tempo che prova..Essere complessi, che cosa meravigliosa! Mille sfumature da distinguere, mille lati sa smussare, mille volti da riconoscere…Scoprirsi continuamente e migliorarsi ma solo per se stessi, per essere quello che vogliamo essere, scegliere il posto che vogliamo essere, scegliere il posto che vogliamo occupare nel mondo, il lato in cui decidiamo di stare. Sono complessa, sono un’artista, sono napoletana devo continuare???”.

In un’altro post invece parla della situazione post covid e come la vede. “Cammino per strada e vedo che qualcosa è cambiato. C’é tanto nostalgia, tanta rabbia, tante gente che ha bisogno di certezze e non di promesse. Gente che vuole ricominciare ma non sa da dove ripartire. Poi una splendida giornata di sole ti mette di buonumore ed ecco che riconosco la mia gente, la gente città. Ci pieghiamo ma non ci spezziamo”. Al suo post risponde Sandra Milo che scrive:“Proprio come il bambù: flessibile ma resistente! E i napoletani sono esattamente così”. Indubbiamente il post covid non è facile e la ripresa sarà dura e lenta, ma le persone non demordono e hanno voglia di ritornare a vivere.

Oltre alla ripresa dal covid, l’attrice s’interessa anche delle differenze e della violenza. Sotto ad un post scrive:”Tabu, educare a vivere quelle differenze come ricchezza e non come forma di Potere o Minaccia, solo così si potrà sviluppare rispetto e tolleranza per vivere insieme una reale parità di espressione”.