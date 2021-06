Federica Pellegrini, bellissima in piscina, mostra il suo sorriso più bello ed i fans rimangono ammaliati da cotanto splendore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Bellissima come sempre Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana che ci invidia tutto il mondo si mostra allo specchio in un selfie domenicale in cui si focalizza su una parte del corpo ben precisa: la schiena. Super muscolosa e decisamente perfetta, l’atleta ci scherza su chiedendo sul web chi vuole due sberle.

Tra i tanti commenti di fans attratti da questa visione e disposti a ricevere due sberle dalla Pellegrini, appare anche la risposta di Elisa, la cantante che coglie l’ironia del post risponde infatti con emoji divertenti.

Nella sua ultima foto, l’atleta si trova nel posto più bello ed il sorriso ci illumina la giornata, meravigliosa.

Federica Pellegrini, la FOTO più bella…che sorriso!

