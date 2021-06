Gigi D’Alessio e l’ammissione più importante: “Lei è come me”

Gigi D’Alessio ha raccontato al pubblico italiano durante “Felicità- la stagione della rinascita” alcuni particolari, anche il suo sogno

Gigi D’Alessio negli ultimi tempi è stato al centro del gossip, prima per la separazione con Anna Tatangelo e poi per la nuova fiamma. La sfera privata del cantante interessa molto il web e in particolare i fan che lo seguono e vogliono scoprire più particolari sull’amore del passato e del presente.

Con la sua collega hanno vissuto dei momenti meravigliosi anche a livello professionale e proprio durante la puntata di “Felicità- la stagione della rinascita”, dove è stato ospite, ha ripercorso la performance con l’ex compagna allo stadio San Paolo.

Gigi D’Alessio a Felicità: ” Il mio sogno”

Gigi D’Alessio durante l’intervista a “Felicità- la stagione della rinascita” si è lasciato andare ai ricordi e a tanti retroscena vissuti. Non solo, ha anche parlato del suo futuro e di un sogno che vorrebbe realizzare prima della fine della sua carriera.

“Con chi mi piacerebbe duettare? Con tutti. In particolare con Billie Eilish, Katy Perry. Lady Gaga? È una Gigi D’Alessio con la gonna”. Ha rivelato.

Ha poi ricordato il suo collega e maestro Lucio Dalla affermando di averlo conosciuto come una persona senza pregiudizi e curioso, sempre pronto a scoprire cose nuove anche nella musica. “Si trattava di un musicista a 360 gradi e sapeva giudicare chi sapeva di cosa stiamo parlando quando si mettono le mani sugli strumenti”. Ha spiegato.

Hai poi fatto riferimento alle sue origini, Gigi D’Alessio è un uomo del Sud e come tale ha sempre dovuto giustificare tutto quello che ha ottenuto nel corso della vita perché, così pensa: “Chi nasce al Sud nasce per non avere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Adesso è uscita la sua nuova canzone Assaje che ha già fatto il giro del web e sta riscontrando molto successo.