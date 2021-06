Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin fa coming out

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha fatto coming out parlando con i propri follower su Instagram senza peli sulla lingua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

I follower di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin nonché nota influencer e modella, ha fatto coming out sui social e più precisamente su Instagram. L’avvenente 25enne, durante una chiacchierata con i suoi follower, ha risposto alle domande più intime che le hanno rivolto, come quella sul suo orientamento sessuale. “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce”, ha detto e ha continuato affermando: “Comunque no, sono bisessuale!”.

Inoltre, a proposito della sua storia con Damiano David, a chi le ha chiesto se la sua relazione fosse “in linea con il fatto di essere femminista”, ha risposto: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin stanno insieme da 4 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

I Maneskin sono una band di rock puro italiano che ha trionfato durante l’ultima edizione dell’Eurovision nonostante le continue critiche e accuse della stampa francese, che sostenevano l’assunzione di droghe da parte proprio del front man del gruppo. Quest’ultimo infatti si è sottoposto al test anti droga come anche gli altri musicisti, risultato negativo in barba ai giornalisti transalpini.

Damiano David e Giorgia Soleri sono fidanzati da quattro anni e della loro relazione si è saputo solo un mese fa quando durante il festival canoro europeo, il leader dei Maneskin lo ha rivelato, così come ha raccontato in un’intervista alla rivista “Vanity Fair”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

L’ormai noto gruppo è salito sul tetto d’Europa provenendo dalle strade di Roma dove si esibiva e ora Damiano e company vengono intervistati anche dalla stampa internazionale come quella inglese dei colleghi del “Guardian“.