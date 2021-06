Giulia Cavaglia, una bellezza in mezzo agli scogli, lascia senza fiato-FOTO

La bella influencer Giulia Cavaglia ha condiviso una foto su instagram mentre è seduta in mezzo agli scogli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

La Cavaglia ha condiviso su instagram uno scatto in cui indossa un bikini bellissimo ed è seduta in mezzo agli scogli. Si trovava in Sardegna, la foto infatti è vecchia come scrive lei stessa nella didascalia. Nelle sue foto recenti sui social indossa molti bikini diversi ed è sempre spettacolare. In molti seguono l’influencer, su instagram ha 537 mila followers.

LEGGI ANCHE>>>“Che bambolina”. Giulia De Lellis mostra la nuova moda dei bikini – FOTO

Giulia Cavaglia carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Vuoi sposarmi?”, Giulia Provvedi de “Le Donatella” lo mostra a tutti e impazziscono – FOTO

L’influencer Giulia Cavaglia è diventata nota grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi che però alla fine sceglie Claudia Dionigi. La giovane ci rimane molto male, era sicura che avrebbe scelto lei. Dopo questa esperienza le viene offerto il ruolo di tronista e dopo varie conoscenze decide di scegliere Manuel Galiano. La loro storia sembra una favola, ma poco dopo la scelta Manuel viene pizzicato ad Ibiza in compagnia di un’altra ragazza in atteggiamenti intimi. Questo porta a una rottura della coppia. La Cavaglia ha preso la notizia molto male, si concentra sulla sua carriera d’influencer e organizzatrice di eventi.

Dopo poco incontra qualcuno che le fa battere forte il cuore di nuovo. Si tratta di Francesco Sole, youtuber noto ed ex conduttore di Tu si que vales. Il loro amore social fa sognare moltissimi, ma anche questa storia è destinata a chiudersi malamente. Lei dopo la rottura accusa l’ex fidanzato di essere un opportunista e scroccone. Ad oggi l’influencer è fidanzata con Federico Chimirri, un dj e cuoco che ha un figlio. I due sono molto felici insieme. Per quanto riguarda il lavoro, la Cavaglia lavora come influencer e modella. Fa anche la Social Media Manager freelance per alcune aziende. Infatti è laureata in Marketing e Comunicazione. Ha anche ottenuto un diploma in Design della Comunicazione Visiva allo IED.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

Ama occuparsi di moda e di tutto ciò che riguarda la comunicazione, specialmente organizzare eventi. Una sua grande dote è il racconto, infatti quando spiega alcune cosa ai suoi followers li incanta con la sua parlantina. Questo sicuramente la aiuta molto nell’ambito della comunicazione, dove bisogna essere attivi e veloci a parlare.