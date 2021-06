“Che bambolina”. Giulia De Lellis mostra la nuova moda dei bikini – FOTO

Giulia De Lellis continua le riprese di Love Island in Spagna: l’influencer con i suoi numerosi look ha conquistato gli sguardi accesi dei suoi adoratissimi followers

Giulia De Lellis sta continuando il suo viaggio con Love Island, un’esperienza importante che la sta facendo crescere sotto tantissimi punti di vista, sia personali che professionali. Eppure non avrebbe mai potuto pensare o comunque credere di riuscire a riscuotere tutto questo successo quando ha partecipato a Uomini e Donne oramai nel lontano 2016: cinque anni che le hanno cambiato la vita e che l’hanno vista diventare una donna felice, realizzata e sopratutto in carriera.

Giulia De Lellis, continua il viaggio di Love Island: gli scatti in bikini

Giulia era andata lì per cercare l’amore e ha trovato il lavoro della sua vita. La storia d’amore con Andrea Damante non ha avuto i risultati sperati ma ad oggi Giulia è comunque felice e innamorata accanto al suo Carlo Beretta con cui sta oramai da quasi un anno. Per quanto riguarda la sua vita professionale, sta lavorando ad uno dei progetti più importanti: ha ufficialmente fatto il suo esordio come conduttrice di Love Island, il nuovo format arrivato in Italia. Per questo motivo è partita per la Spagna dove ha cominciato le riprese del programma che sta già riscuotendo un grandissimo successo.

Gli ultimi scatti che ha pubblicato sui social la ritraggono in uno dei suoi momenti liberi dal lavoro: le riprese sul set si susseguono veloci e sono poche le volte in cui Giulia riesce a concedersi qualche bagno in piscina con il bikini della collezione che ha lanciato lei stessa con Tezenis.