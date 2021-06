“W le pesche”, Giulia Provvedi mostra lato A e fondoschiena: super acrobatica – FOTO

Giulia Provvedi de Le Donatella stuzzica i followers di Instagram con uno duplice scatto fronte/retro: la perfezione.

Si fanno chiamare le “Terapiste” del web, sull’onda delle Spice Girl in versione moderna, ma con lo spirito sempre propositivo.

Non c’è giorno in cui Giulia e Silvia Provvedi del duetto musicale “Le Donatella” facciano divertire il pubblico. Tra una diretta e l’altra, gli occhi sono tutti per loro, frizzantine, adrenaliniche e con la verve di conquistare il mondo.

I loro scatti, la loro forza sul web è frutto di un amore reciproco tra due sorelle o amiche che si intendono al primo sguardo. Da un po’ di tempo a questa parte, a far compagnia alle due “pazze”, provenienti dal mondo scatenato di X Factor è la figlia di Silvia, che va a completare un terzetto di buon umore e simpatia da vendere

Le Donatella, Giulia Provvedi apre alla sensualità: il nuovo mood dell’estate

Non hanno impiegato molto tempo a conferire la loro straordinaria mentalità, fatta di empatia e divertimento. Le Donatella hanno fatto capire al mondo intero che la vita vale la pena di essere vissuta.

Ogni mattina intrattengono i loro fan, con alcune sedute d’allenamento, tra stretching e riscaldamento. Seguitele e non ve ne pentirete! Non mancano, poi i momenti di relax, tra un tuffo al mare o in piscina, come mostra l’ultima pubblicazione sulla “fanpage” social.

A cambiare in meglio la giornata dei fan è Giulia Provvedi, in una serie di scatti da capogiro. La più scatenata del duetto musicale si presenta ai suoi fan, mostrando i frutti del suo esercizio fisico.

Giulia si lascia andare ad acrobazie vertiginose, con un costume, color rosa come le due “guance” di una pesca stagionale. L’artista stuzzica i fan, paragonando le facce del frutto alle sue incredibili forme.

Prima il fondoschiena in superficie, distesa a pelo d’acqua. Poi un lato A in esposizione al Dio del Sole, che lascia tutti con la bocca aperta. E allora, “W Giulia, amante delle pesche“.