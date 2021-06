Un inizio giornata da non sottovalutare per Martina Colombari alle prese con lenzuona e collant. E’ uno spettacolo da impazzire…

A vent’anni di distanza dalla sua indimenticabile incoronazione a “Miss Italia“, l’attrice classe 1975, nata sotto il segno del Cancro, Martina Colombari continua ad ammaliare e suscitare amore nel suo vasto orizzonte di ammiratori. La celebre interprete, calatasi spesso in ruoli di rilievo, sia in serie televisive come “Carabinieri” e “Don Matteo“, che il pellicole cinematografiche, quali “Vip” o “Paparazzi“, ha invece condiviso quest’oggi sul suo profilo Instagram un’escalation di scatti d’irresistibile carisma.

Collant e lenzuola saranno i tratti salienti, contornati da un dettaglio che appare come brillare di luce propria. “Innamorato di te da sempre“, sarà poi soltanto una delle prime reazioni da parte dei suoi fan.

Martina Colombari innamora: i suoi collant fanno impazzire

