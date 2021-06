“Love is in the Air” anticipazioni 15 giugno: Eda arreda casa di Serkan

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà la cena di Eda e Serkan con Selin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Siamo arrivati al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air. Selin ha deciso di recarsi a casa di Serkan per mettere lui ed Eda sotto pressione e vedere come procede la convivenza. Per questo motivo Eda si ritrova costretta a portare i suoi effetti personali in fretta e furia a casa di Serkan per rendere credibile la loro convivenza. Riusciranno a convincere la ex di Serkan della loro felicità?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Eda, però, non può lasciare l’ufficio perché sta lavorando e chiede a Figen, Erdem e Melek di aiutarla e di recarsi a casa di Serkan per sistemare tutto. Aydan decide di aiutare le ragazze a dare un tocco femminile alla casa, per evitare che Selin si insospettisca riguardo alla convivenza tra il suo ex e la nuova fidanzata. Mentre tutti si impegnato per aiutare Eda e Serkan a rendere tutto credibile, la finta coppia si reca al mercato per fare la spesa in modo da preparare la cena per Selin,

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un p o s t c o n d i v i s o d a ” L ᴏ ᴠ ᴇ I s I ɴ T ʜ ᴇ A ɪ ʀ ” (@l oveisintheair.ita_2021)

Mentre sono al mercato, Serkan appare davvero a disagio e impacciato ed Eda capisce che il suo finto fidanzato non ha mai fatto la spesa in tutta la sua vita. Questo momento si rivela essere davvero molto divertente ed entusiasmante contro ogni previsione.