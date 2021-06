Massimo Giletti dopo tanti anni dice addio

Il conduttore Massimo Giletti saluta una volta per tutte i suoi telespettatori. Gli scenari sul suo futuro stanno per cambiare.

Si è concluso il ciclo di appuntamenti con la trasmissione guidata dal giornalista e conduttore torinese, Massimo Giletti. L’ultima puntata di “Non è L’Arena“, in onda tutte le domeniche su La 7, ha intrattenuto i suoi telespettatori per l’ultima volta nella serata di ieri, 13 giugno 2021.

La pausa estiva ha ufficialmente il suo inizio, e come già anticipato da alcuni rumors negli ultimi giorni, pare che Giletti sia sempre più prossimo a muovere i suoi passi su scelte differenti in futuro. Riportando lui stesso alla memoria del pubblico il suo passaggio dalla Rai a Mediaset di qualche anno fa, durante il suo discorso nel fine puntata, ha lasciato intendere le sue intenzioni.

Massimo Giletti: l’addio alla rete e la via di fuga inaspettata

E’ un caloroso ringraziamento quello del conduttore classe 1962, che aveva favorito con successo la trasformazione proposta dal cambio di palinsesti e di emittenti televisive, dalla più semplicemente “L’Arena“, una volta in onda sul primo canale Rai, fino al suo approdo pur sempre domenicale su La7.

Un destino che sembrerebbe costretto a ripetersi dunque, anche stavolta. Giletti al termine dell’appuntamento si è rivolto ai telespettatori in una parentesi conclusiva che si è dimostrata come un saliente mix tra soddisfazione per il lavoro svolto e una travolgente malinconica per la sua fine. “Sono stati quattro anni straordinari ed insostituibili su La7“, ha esordito in tal modo il conduttore dopo aver svolto con accuratezza il suo approfondimento sulle ancora oggi delicate e ribollenti questioni riguardanti “Cosa Nostra”. Potrebbe essere questa dunque l’ultima puntata trasmessa dalla rete di riferimento. “Buona estate, ad maiora: Grazie!“, continua Giletti.

Un braccio in aria per il saluto con molta probabilità rivolto anche alla redazione e alle maestranze, le quali risponderanno unanimemente. Il video è stato in seguito condiviso anche dalla pagina ufficiale della trasmissione su Instagram. Al quale sono seguiti i ringraziamenti e gli elogi provenienti dai suoi spettatori. “Sempre viste tutte ti seguivo anche in Rai 😍😍😍“.