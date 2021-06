Aurora Ramazzotti ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciano i fan senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Dolce, personalità grintosa e positiva. Aurora Ramazzotti non smette mai di stupire i fan con i suoi contenuti pubblicati su Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michele Hunziker è attivissima sul social, dove il suo profilo conta più di due milioni di follower. Occhioni marroni, capelli castani e sorriso smagliante, scatto dopo scatto, ogni foto condivisa dalla 24enne conquista il pubblico.

Oltre per la sua bellezza, Aurora si distingue per la sua simpatia, il suo temperamento ironico e per la sua profondità. Dalla scorsa estate, tramite i social, ha lanciato messaggio di bodypositive mostrando la sua pelle al naturale e toccando tematiche importanti legati all’accettazione di se stessi.

Accanto all’attività sui social, seguendo le orme dei genitori, si sta facendo strada nello spettacolo come conduttrice. Lo scorso febbraio ha esordito come iena nella famosa trasmissione della Marcuzzi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non diventate troppo social che poi la gente…” Federica Panicucci bella con il suo Marco, ma arriva un avvertimento – FOTO

Aurora Ramazzotti in bikini, la bellezza lascia i fan senza fiato

Per vedere la foto di Aurora Ramazzotti in bikini, vai su Successivo