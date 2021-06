Michelle Hunziker in lacrime durante l’incontro con la figlia Aurora: il motivo

Michelle Hunziker ha pranzato con sua figlia Aurora Ramazzotti e, quest’ultima, ha raccontato un episodio divertente nelle sue storie di Instagram

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono davvero cresciute insieme. Michelle è diventata mamma della piccola Aurora quando era veramente molto giovane. Frutto del suo amore con Eros Ramazzotti, una storia che ha fatto sognare milioni di persone, Aurora è stata considerata un po’ figlia o sorella o nipote di tutta Italia perché furono in tanti ad amare la relazione tra i suoi genitori. Eros e Michelle hanno poi intrapreso due strade differenti, ma Aurora è qualcosa che li terrà uniti per sempre. Michelle ha un rapporto splendido con sua figlia: per lei è stata una madre, una sorella e tante volte e un’amica, e per lei è una gioia vederla crescere ogni giorno.

Aurora Ramazzotti trascorre il pranzo con Michelle Hunziker: poi il video inaspettato in cui la mamma piange

Aurora non vive più con lei, infatti spesso Michelle fa ironia sul fatto di non essersi ancora abituata a non averla in casa e di riempirla di telefonate ogni giorno. Oggi invece hanno trovato il modo di vedersi, hanno pranzato insieme e hanno chiacchierato. Aurora ha pubblicato una storia su Instagram che ha particolarmente divertito ma anche emozionato i suoi followers: Michelle ha improvvisamente immaginato di vedere Aurora diventare madre. E, proprio immaginando un bambino gironzolare attorno a loro, Michelle è scoppiata in lacrime per l’emozione. Aurora è apparsa molto divertita dalla reazione di sua madre anche se al momento non sembra ancora pronta ad avere un figlio.

Michelle, al contrario, non sembra affatto spaventata all’idea di diventare nonna. Nonostante siano entrambe giovanissime, la conduttrice adorerebbe conoscere presto il figlio della sua bambina e vederla crescere con lui o con lei, proprio come hanno fatto loro negli ultimi 25 anni.