Miryea Stabile e la confessione insolita: “Accadeva ogni lunedì sull’isola”

Miryea Stabile confessa quello che accadeva ogni lunedì sull'”Isola dei famosi”. La rivelazione è sbalorditiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

E’ giunta al termine una nuova edizione dello show televisivo “l’Isola del famosi”, il vincitore di quest’anno è stato Awed, ma sono stati in tanti a conquistare il pubblico fedele al programma televisivo.

Una naufraga in particolare che si è distinta tra gli altri è Miryea Stabile, di lei abbiamo visto soprattutto due pregi, la solarità e la sincerità, doti molto apprezzate sia sull’isola che in studio.

E proprio grazie alla bella Miryea che oggi conosciamo un retroscena davvero curioso del programma tanto amato dagli italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Andrea Cerioli ed il retroscena imbarazzante sull’isola. I naufraghi erano costretti a farlo

Succedeva tutti i lunedì, nessuno l’avrebbe mai detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Anna Falchi è una mamma super, conoscete sua figlia Alyssa? Scopriamo insieme chi è

Bella, giovane, solare, divertente, Miryea Stabile ha stregato tutti con la sua voglia di vivere, durante il programma si è goduta in pieno i momenti e sicuramente quest’esperienza appena terminata sarà per lei un grande insegnamento.

La naufraga è in Italia ed appena arrivata a casa si è pesata, la concorrente ha perso ben 10 kg, ha dato la notizia pubblicando le foto su Instagram, prima di arrivare in Honduras pesava 64 kg.

La giovane influencer ha sfruttato il momento per fare anche una rivelazione inedita sullo show di Canale 5. Tantissimi sono stati i commenti del follower preoccupati per le sue condizioni di salute ma la giovane donna ha rassicurato tutti, è pronta per rimettere su peso seguendo i consigli di uno specialista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

La vincitrice de “La Pupa e il Secchione” ha svelato che tutti i lunedì (prima delle dirette) c’erano di medici che pesavano i naufraghi monitorando le condizioni di salute. Il numero del peso specifico era oscurato ma tutti i lunedì i naufraghi si pesavano. Chi l’avrebbe mai detto? Un retroscena davvero curioso.