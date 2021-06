Mr Wrong anticipazioni 15 giugno: Soner vuole tornare con Ezgi

Comincia una nuova settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni

Siamo già al secondo appuntamento settimanale di Mr Wrong. Ezgi e Ozgur hanno fatto finta di stare insieme davanti alle loro famiglie per il matrimonio della sorella di Ozgur e quest’ultimo sta aiutando Ezgi a conquistare il dottore pr cui si è presa una sbandata. È uscita da poco da una storia importante con Soner, che l’ha lasciata, cacciata di casa e cominciato una storia con un’altra.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Soner fino ad ora è andato avanti con la sua vita e la sua nuova fidanzata, ma tutto sta per cambiare: la sua relazione finisce nel momento in cui la donna perde il bambino. A questo punto Soner capisce di voler tornare con Ezgi, ma qualche giorno prima l’ha vista al centro commerciale con Ozgur e ha saputo che la sua ex fidanzata ha una nuova relazione. A questo punto vorrebbe davvero riuscire a riconquistarla ma ha paura di scoprire che Ezgi è veramente innamorata di Ozgur e che le cose sono oramai irreparabili tra di loro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Sarà Gizem a dare consigli a Soner che ha intenzione di fare nuovamente breccia nel cuore della sua ex, ma cosa chiederà in cambio di questi consigli? E soprattutto cosa farà Ezgi quando scoprirà che Soner vuole tornare insieme a lei?