Sabrina Salerno, camicetta bagnata e sotto non indossa niente: fan in delirio- Foto

Sabrina Salerno pubblica un nuovo scatto che fa girare la testa ai fan. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto della giunonica showgirl che fa sognare tutto il pubblico maschile.

Nuovo scatto per Sabrina Salerno che, come sempre, si mostra in tutta la sua solarità e bellezza. Un nuovo scatto con una camicia tutta bagnata che mette in risalto le sue forme. Labbra sensuali e sguardo ammaliante, da far girare la testa.

“Stupenda, sei un numero 1, Semplicemente favolosa 😍, Buon inizio settimana bellissima Sabrina sei stupenda …. Ti auguro una splendida giornata …. Bacio grande ❤️❤️❤️❤️, Che bellezza!!!😍😍😍”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post della bella Sabrina.

Sabrina Salerno: che curve nel nuovo scatto social

“Non mi cambierei con la ragazza di 30 anni fa per tutto l’oro del mondo”, questa la didascalia che accompagna il post della Salerno che ammette di sentirsi a suo agio con il suo corpo.

Una vera bomba sexy che da sempre delizia gli utenti con i suoi scatti davvero irresistibili.

La sua carriera ha preso il volo dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. Nell’arco degli anni Ottanta, infatti, ha pubblicato degli album come Sabrina, SuperSabrina e Over the Pop. Successivamente, si è data anche alla disco dance con singoli come Boys, raggiungendo il terzo posto in Gran Bretagna.

Sabrina deve il suo successo anche alla sua forma fisica che, a soli 15 anni, le ha fatto avere la fascia di Miss Lido e, poi, quella di Miss Liguria.

Il successo vero e proprio è arrivato con il brano Sexy Girl. Nel 1991, altro grande successo cantato sul palco di Sanremo insieme a Jo Squillo (il brano Siamo Donne).

C’è anche la tv nel suo bagaglio di esperienza. Nel 1984 ha presentato W le donne insieme ad Andrea Giordana e Amanda Lear, oltre ad aver inaugurato Canale 5 con la conduzione di Premiatissima insieme a Johnny Dorelli.