Spezzata la vita di un giovane avvocato: investito in autostrada

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri, domenica 13 giugno, sull’autostrada A2, nel tratto tra Fratte e Pontecagnano, in provincia di Salerno. La vittima, Tommaso Pirozzi, avvocato di 33 anni di Pompei, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione di Napoli Today, era rimasto bloccato con l’auto in panne.

A quel punto, il 33enne sarebbe sceso dal veicolo ed avrebbe provato ad attraversare la carreggiata a piedi, ma in quel momento sopraggiungeva una vettura che lo ha centrato in pieno.

In pochi minuti, sul luogo del drammatico incidente, sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, ma per l’avvocato era ormai troppo tardi. Il personale medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per i traumi riportati nell’impatto.

Oltre ai soccorritori sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per cercare di risalire all’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al 33enne. Dai primi riscontri, pare essere confermato che Pirozzi stesse provando a cambiare corsia a piedi.

La salma, scrive Napoli Today, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi del capoluogo di provincia campano, in attesa di eventuali accertamenti che l’autorità potrebbe disporre nelle prossime ore.