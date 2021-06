Una vera regina pronta a travolgere il suo pubblico grazie alla sua energia. I festeggiamenti di Emma Marrone sono un uragano di delizia.

Il 6 giugno scorso Emma Marrone aveva dato inizio, dopo un’estenuante attesa, ai live di questa stagione estiva in quel dell’Arena di Verona. Un mix di emozioni che la travolgente interprete canora, ottima attrice ed energica ballerina all’occasione, era riuscita a trasmettere durante l’intera durata della sua performance sul palco. Tra gli spalti a sostenerla, oltre ai suoi fan, vi erano anche delle presenze sceniche di forte rilevanza, che si sono mostrate incredibilmente vicine alla felicità ed alla grinta di Emma.

Fra questa la giovane e promettente attrice Benedetta Porcaroli, che attraverso le sue storie su Instagram in alcuni brevi video aveva documentato con gioia alcuni attimi della serata. Stavolta, per la cantante, è il momento di godere dei suoi successi e non poteva di certo evitare di festeggiarli in grande stile.

Emma Marrone, travolgente con i festeggiamenti: è un uragano di delizia

“Sono tante le cose per cui festeggiare per fortuna!“, scrive Emma nella didascalia allo scatto in cui appare serena e pienamente soddisfatta nell’addentare una buonissima pizza margherita in seguito alle vittorie riscosse in questo ultimo periodo di intensa attività professionale. “Nonostante tutto…”, confessa Emma: “Sto vivendo dei momenti incredibili…” per poi concentrarsi sui suoi ammiratori. “Ma vogliamo mettere 5 MLN di voi???“, i fan dell’artista non fanno che aumentare, oltre che nella vita reale, anche sulla piattaforma social. Ed Emma decide di festeggiare anche quest’ultima occasione con un boccone di delizia. “5 milioni di volte grazie per esserci ❤️“.

“La perfezione non esis- *vede foto di emma+pizza* AH NO“, scherzerà in seguito una sua fan ponendo l’accento alla sua dote di eccezionalità. Ed ancora: “Sei una queen“.

Per concludere dopo un affresco musicale dai contorni ben delineati al fianco di Loredana Berté, nel loro nuovo singolo “Che sogno incredibile“, che si promette già come hit dell’estate 2021 a soli pochi giorni dal suo esordio, Emma ricorda la ricorrenza della giornata mondiale della firma sul vinile. Inquadrando la pila di dischi e pronunciando con orgoglio le seguenti parole: “io sto già per mettermi a lavoro“.