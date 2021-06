Giulia Salemi si sta godendo l’inizio dell’estate in compagnia di Pierpaolo Pretelli: la coppia felice è a Firenze per visitare le meraviglie del luogo

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Oramai sono un po’ di anni che il suo volto è noto ma la consacrazione è sicuramente arrivata quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Per molti versi si sentiva ancora troppo piccola e acerba, infatti la sua inesperienza l’ha portata a complire una serie di scelte sbagliate di cui non si è pentita ma a cui crescendo è riuscita a rimediare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Giulia Salemi a Firenze con Pierpaolo Pretelli: “La nostra bella Italia”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n di v I s o d a G I u li a S a l e m I ( @ g I u l i a s a l e m i)

Dopo tanto buio e tanti sacrifici, Giulia è riuscita a trovare la felicità partecipando nuovamente al reality lo scorso autunno. Nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli ed è con lui che sta trascorrendo le vacanze adesso. I due si sono innamorati sotto l’occhio attento delle telecamere e hanno superato tantissimi ostacoli per riuscire a stare insieme. Alla fine n’è valsa la pena perché ad oggi sono felici e affiatati come non mai: dopo essersi ritrovati fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno cominciato la loro vita insieme e adesso si stanno godendo una splendida vacanza nella città di Firenze. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram sono agli Uffizi insieme, si destreggiano tra i tanti capolavori che questa città ha da offrire.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Il post ha ricevuto tantissimi likes in pochissimo tempo: i fans della coppia sono davvero felici di vederli insieme, complici e innamorati come non lo sono mai stati prima d’ora.