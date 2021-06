Un Posto al Sole anticipazioni 15 giugno: Mariella in crisi con Guido

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Mariella è sempre più insoddisfatta del suo rapporto con Guido

Mariella è sposata con Guido da circa un anno e stanno già nascendo i primi problemi tra di loro, anche se in realtà sono sempre gli stessi che tornano a galla ogni anno. Guido, infatti, è molto pigro e non ha mai intenzione di uscire o di andare a fare qualche vacanza divertente in estate. Quest’anno lei non ha intenzione di tacere e questo potrebbe far nascere molti problemi nel loro matrimonio.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Pietro Abate oramai è sempre più fuori controllo e Roberto Ferri non sa più cosa inventarsi per riuscire a fermarlo: ad infierire in questa drammatica situazione è Lara, Roberto pensava che lei fosse dalla sua parte invece ha capito che con molte probabilità ha sbagliato a fidarsi di lei. Proprio per questo motivo Roberto è molto combattuto in questo periodo, ma d’altra parte la Martinelli vivrà una notte molto tormentata che la porterà a prendere una decisione inaspettata. Cosa sceglierà di fare Lara? Vorrà stare dalla parte di Roberto o da quella di Pietro?

Intanto riprendiamo la storyline di Speranza, che è stata sedotta e abbandonata. Vittorio è andato a Madrid e lei è rimasta da sola a Napoli ad aspettarlo: non ha intenzione di sembrare così stupida ai suoi occhi e forse per questo deciderà di dare una possibilità a Samuel.