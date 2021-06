Un posto al sole ,clamorosa novità per Nina Soldano, i dettagli

L’attrice Nina Soldano torna sul set a regalare al pubblico grandi emozioni, Un posto al sole con lei ha tutta un’altra sfumatura

Un posto al sole è una delle soap opera più storiche e note della televisione italiana. Da anni accompagna i telespettatori che ogni giorno si ritrovano davanti al piccolo schermo a seguire le nuove puntate. Da qualche tempo ha fatto ritorno sul set l’attrice Nina Soldano, nei panni di Marina Giordano.

La sua entrata è stata un successo e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi, la trama è tutta da conoscere.

Un posto al sole, la rivelazione di Nina Soldano

Venerdì dopo la puntata di Un posto al sole, l’attrice Nina Soldano ha rilasciato un’intervista su Instagram con il consueto appuntamento Casaupas. I fan non vedevano l’ora di ascoltarla e seguirla in diretta per scoprire retroscena e aneddoti. La donna si è lasciata andare a qualche rivelazione sul suo personaggio che dopo quattro mesi di assenza sul set è tornato più raggiante ed energica.

“Marina è innamorata dell’amore”. Ha raccontato l’attrice spiegando poi che non mancheranno i colpi di scena a sorprendere lei, Fabrizio e Roberto. Il trio ha formato un triangolo amoroso molto intrigante.

Ha poi parlato della sua formazione da attrice affermando che non basta un reality per diventare un professionista. Serve studio, impegno e volontà. Infatti, afferma: “Dovete studiare con tenacia e caparbietà”.

Anche lei ha dovuto impegnarsi molto per ottenere certi risultati e tra tanti sacrifici ha dovuto dedicarsi alla dizione.

Il ritorno di Marina ha spiazzato i fan che attendono con ansia le nuove puntate. Dal canto suo, Nina ha rivelato che ci saranno molte novità in arrivo. Ancora una volta Un posto al sole non smette di sorprendere il pubblico.