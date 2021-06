Una madre di 35 anni e la figlia di 16 sono state trovate morte in un appartamento, negli Usa: si sospetta possa essersi trattato di un duplice omicidio.

I corpi senza vita di una donna di 35 anni e della figlia di 16 sono stati ritrovati all’interno di un’abitazione. La raccapricciante scoperta è avvenuta nel pomeriggio di sabato in un complesso di appartamenti di Houston, in Texas (Usa). A chiamare le forze dell’ordine un parente delle due vittime che si era recato presso l’abitazione perché preoccupato delle mancate risposte. La 35enne e la figlia, rinvenute con ferite d’arma da fuoco, sono state dichiarate morte sul posto e la polizia ha avviato le indagini sul caso.

Sospetto duplice omicidio in un appartamento, sito in un complesso nel sud-est di Houston, città del Texas, negli Stati Uniti. La polizia ha rinvenuto i corpi senza vita di una donna di 35 anni, Leslie Reyes, e della figlia 16enne, Esly Jimenez Erzo.

A lanciare l’allarme, riporta la redazione dell’emittente Abc 13, un parente delle due donne che si era recato presso l’abitazione preoccupato perché la 35enne non si era presentata ad una festa di compleanno alla quale era stata invitata. L’uomo, trovando i due corpi riversi in camera da letto, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Houston che hanno constatato il decesso della donna e della figlia. Dai primi riscontri, scrive Abc 13, i cadaveri presentavano ferite d’arma da fuoco. L’ipotesi al momento più accreditata è quella secondo la quale le due vittime siano state assassinate mentre si trovavano in casa.

La polizia ha avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda e per rintracciare i responsabili. Ad ora, riferisce Abc 13, non è stato individuato nessun sospettato e non è stato eseguito nessun arresto.