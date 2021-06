Valentina Muntoni, fisico e gambe toniche da perdere la testa- Foto

La designer Valentina Muntoni pubblica un nuovo scatto dove mette in mostra il suo corpo statuario. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto della designer che ha fatto girare la testa a tantissimi follower. Ecco i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Valentina Muntoni pubblica un nuovo scatto dove mette in mostra il suo fisico longilineo e davvero invidiabile.

Un vero mix di sensualità e bellezza che continua a deliziare i fan. Qualche anno fa ha creato anche un brand insieme alla sua amica Stephanie Cara Bennett. Come dimenticare, poi, il Valentina dress, uno slip maculato che hanno indossato tante influencer e icone di stile come Kylie Jenner.

Si è trattato di un vero e proprio modello di punta delle collezioni firmate Rat&Boa, il brand citato poco fa.

Il successo del brand di Valentina Muntoni e il suo ideale di donna

Un brand che, in poco tempo, ha conquistato modelle, attrici, e influencer che hanno riempito di like, mostrandosi particolarmente colpite dalle creazioni delle due designer.

Come dichiarato da lei stessa in un’intervista a Vogue, il brand vuole promuovere una donna indipendente e forte, piena di vita. Una donna audace che non abbia paura di mostrare com’è realmente.

Durante l’intervista, Valentina Muntoni ha anche ammesso di voler vedere le sue creazioni indossate da Zoe Kravitz che, per lei, ha uno stile molto sensuale.

Lo scopo della Muntoni è quello di creare un equilibrio tra creatività e business. Al di là delle sue creazioni, c’è da dire che la Muntoni non perde mai occasione per pubblicare scatti dove si mostra in tutta la sua eleganza.

“Fantastica💕💕💕❤, WOWOW 🔥🔥🔥, Gorgeous ❤️, Loveee 🔥”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il nuovo post della bella Muntoni. Non ci resta, a questo punto, che attendere per scoprire quali saranno i prossimi scatti pubblicati dalla nota designer.

Nel frattempo, come si può notare dai commenti, i fan non perdono mai occasione per farle lusinghe e complimenti che sicuramente saranno apprezzatissimi da Valentina!