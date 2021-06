Valentina Vignali in una FOTO bellissima con qualcuno di molto speciale

La bella influencer Valentina Vignali ha condiviso una foto su instagram insieme a qualcuno di molto speciale e tenero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali è bellissima nella sua ultima foto su instagram insieme al suo cucciolo di Labrador. I due sono dolcissimi. Appaiono seduti per terra, lei vestita con il suo outfit preferito, e quindi da giocatrice di Basket firmata Lakers e lui seduto al suo fianco. Nella didascalia la Vignali scrive:“Sono un cucciolo di golden retriever americano semplice: ho già capito qual è lo sport migliore al mondo e tifo Lakers come mamma”.

Valentina Vignali e lo sfogo per la sua altezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La Vignali ha rivelato in un post su instagram che sin da quando era piccolina le persone la prendevano in giro per la sua altezza. Insieme a lei c’è anche la sua amica Giulia che ha subito lo stesso trattamento. Nella didascalia ha spiegato:”10 frasi da non dire a una ragazza alta, ammazza che tempo fa lassù? Oddio pensavo avessi i tacchi! Cosa ti hanno dato da mangiare da piccola? Giochi a pallavolo? Non mi metto vicino a te nella foto che sembro nana! I tuoi genitori la sera ti innaffiano i piedi? Certo che 5 cm di gambe potevi prestarmeli eh, saresti stata comunque alta…Ve lo dicono Giulia 1,86 e Valentina 1, 83 che se le sorbiscono da quando sono nate”.

In moltissimi hanno risposto al post, alcuni danno ragione all’influencer altri pensano che qualche centimetro potevano regalarlo:”Quando ti di dicono ‘ora basta crescere però’ come se potessimo deciderlo noi”. E un’altra scrive:”L’ultima è vero a me che sono 1,47 me li potevi dare almeno 5 cm non dico assai ma almeno 5″. Tante ragazze alte confermano la versione della Vignali sostenendo di ritrovarsi in ogni frase. Una ragazza che è alta addirittura 1,88 dice che conferma tutto e la Vignali le risponde:“Beh ma usciamo insieme scusa”. Insomma a quanto pare il destino delle donne alte è segnato inevitabilmente da questi luoghi comuni. D’altronde non sono pochi nemmeno i detti sulle donne basse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Diciamo che si compensano in qualche modo. L’influencer è molto seguita e apprezzata su instagram, ha ben 2,3 milioni di followers. I suoi contenuti sono sempre di grande interessa, tra vacanza da sogno, fidanzato tenerissimo e il cane bello e dolce che è sempre al suo fianco.