“La Vita in Diretta”. Alberto Matano annuncia la novità più importante

Per la stagione autunnale si preannunciano importanti novità per il conduttore di Rai 1 che faranno molto piacere al suo pubblico di fedelissimi.

Per molti è un grandissimo giornalista, per altri un sex symbol del piccolo schermo. La verità è che Alberto Matano alla guida del “La Vita in Diretta” su Rai 1 ha sbaragliato tutta la concorrenza presente.

Prima la sua partner in crime Lorella Cuccarini, non confermata per l’edizione in corso, poi è stata la volta della rivale Barbara D’Urso stracciata con il suo “Pomeriggio 5” in termini di share.

Il conduttore è uscito decisamente vincente da questa stagione con una popolarità decisamente in salita tanto che la Rai ha già confermato che punterà nuovamente su di lui per la prossima stagione del programma. Ma quale sarà il suo futuro lavorativo e cosa dovrà attendersi il pubblico federe della trasmissione per la nuova stagione autunnale?

Alberto Matano riparte in autunno con grandi novità

Ogni volta che pubblica una foto con qualche donna sui social scatta subito il toto nome della presunta fidanzata, certo è che sapere qualcosa della vita privata di Alberto Matano sembra diventata un’impresa epica.

Molto più certa invece la novità lavorativa che lo coinvolgerà a partire dal prossimo autunno. La direzione Rai ha prolungato la messa in onda de “La Vita in Diretta” sino al 25 giugno, poi lo stop estivo e il cambio di guardia con “Estate in diretta” assieme ai colleghi Gianluca Semprini e Roberta Capua.

Ciò che è certo è che il conduttore riprenderà le redini della trasmissione il 13 settembre con tantissime novità in cantiere e che faranno felici i telespettatori più affezionati.

Un bello smacco per Barbara D’Urso che riprenderà con il suo show nella medesima fascia oraria e avrà ancora una volta un temibile rivale da battere in termini di intrattenimento pomeridiano.