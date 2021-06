X-Factor, i nuovi giudici: ora è tutto vero. Le grandi novità

Durante la prossima edizione di “X Factor” ci saranno importanti cambiamenti per quanto riguarda la gara musicale con novità importanti: i dettagli

Grandi novità si pregustano per la prossima edizione di “X-Factor“, che partirà il prossimo autunno (a settembre) in onda su Sky e Now. Tra i cambiamenti c’è stato, poche settimane fa, l’annuncio del nuovo conduttore che va a sostituire, dopo 11 anni, Alessandro Cattelan, ovvero Ludovico Tersigni. Tra i cambiamenti però c’è una conferma importante, quella dei giudici che quindi saranno sempre Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika. Le novità invece sono state annunciate oggi con un video, che illustra come il compito dei coach sarà diverso.

“X-Factor”, le importanti novità introdotte dalla prossima edizione del talent show

La grande novità introdotta dalla prossima stagione di “X-Factor” sarà che non esisteranno più le categorie, ovvero i cantanti suddivisi in sesso, età e singoli e gruppi. L’ Italia quindi sceglie per prima di essere portabandiera di questa novità e si aspetta che anche gli altri Stati del mondo dove va in onda il talent show presto la introducano nel loro format.

Un cambiamento necessario che prende vita all’interno del programma musicale in maniera naturale come quando alle canzoni inedite è stato data un’importanza notevole come mai prima d’allora durante l’edizione di “X-Factor” del 2020. Si vuole affermare fortemente con questa novità la libertà di genere, l’oltrepassare i confini e la totale assenza di etichette. Uno dei giudici, Manuel Agnelli, nonché leader della storica band di rock italiano puro, gli “Afterhours” ha commentato i cambiamenti in atto dalla prossima stagione con queste parole: “Un talent che diventa definitivamente un contest”.

“Un progetto che si apre non solo a generi musicali poco rappresentati in tv – ha proseguito il cantante -, ma soprattutto ad un approccio nei confronti della musica non per forza condizionato dalle scelte e dalle convenienze del mercato. Meno condizionato, in realtà, anche dalle esigenze della televisione stessa”.