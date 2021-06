Achille Lauro capriccioso. Bomba sul backstage di “Celebrity Hunted”

Achille Lauro. Il famoso cantante e personaggio televisivo è finito nella bufera del gossip a causa dell’indiscrezione sul suo atteggiamento dietro le quinte di “Celebrity Hunted”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Celebrity Hunted (@celebrityhuntedit)

Dal prossimo 18 giugno andrà in onda su Amazon Prime Video la seconda stagione della versione italiana di “Celebrity Hunted”. Il format innovativo prevede la partecipazione di un gruppo di celebrità che dovranno scappare in lungo e largo per l’Italia, riuscendo a mantenere l’anonimato. Alle loro calcagna verrà sguinzagliata una banda di Cacciatori che dovranno stanarli, usando molteplici mezzi a loro disposizione. Non sono normali civili ma esperti assoldati di cyber security e human tracker delle forze dell’ordine e dei servizi militari.

I vip in gara di quest’anno imperversano trasversalmente nel mondo del cinema, della televisione e della musica. Chi sono? I nomi sono stati confermati lo scorso gennaio. Si tratta diVanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con M¥ss Keta, Diletta Leotta e Achille Lauro con Boss Doms.

Un gossip trapelato dal sito Dagospia parla di problemi con la partecipazione di Achille Lauro. Cosa sarà successo?

Achille Lauro, i problemi a Celebrity Hunted

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Secondo quanto rivelato dal sito Dagospia, ci sarebbero stati degli screzi tra la produzione di “Celebrity Hunted”, la Endemol Shine Italy, e Achille Lauro. I problemi riguarderebbero la difficoltà di gestione del cantante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Paolo Bonolis, per lui la dedica più bella da una persona inaspettata

Per sedare le dicerie è dovuto intervenire direttamente il management del cantante e personaggio televisivo attraverso le parole di Angelo Calculli. “Smentiamo categoricamente quanto scritto oggi all’interno di un articolo di Dagospia” – si legge nel comunicato. Il manager ha inoltre sottolineato la perfetta organizzazione del programma dovuta al lavoro di una attenta squadra professionale. Il clima dietro le quinte è stato assolutamente sereno e, a tratti, goliardico. Insomma, una infondatezza delle informazioni in piena regola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Awed, fidanzato con un attrice famosissima. Chi è lei?

“Inutile e superfluo puntualizzare quanto i rapporti siano ottimi e improntati da sempre, anche per altre occasioni, alla correttezza e reciproco rispetto. Chi ha diffuso queste voci, parlando di situazioni diverse da quelle illustrate dalle sue dichiarazioni, lo fa senza conoscere la verità” – è stato specificato ulteriormente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Non ci basta che attendere la messa in onda del programma. Achille Lauro, nel frattempo, si gode il successo di “Mille”, brano estivo rilasciato insieme a Fedez e Orietta Berti.