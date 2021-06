Aida Yespica: scollatura in primo piano, esplode la fotocamera – FOTO

Aida Yespica torna a far girare la testa con una foto unica e sensazionale. La sua bellezza non va mai in vacanza, lei si e si vede

Aida Yespica è ancora è considerata una delle donne più belle del panorama televisivo italiano. Nonostante sia uscita di scena da qualche anno, il pubblico se la ricorda per il passato tra calendari e campagna pubblicitarie. Le sue forme prorompenti sono rimaste impresse ed oggi sono i social a diffondere le sue foto sul web.

Seguita da più di ottocento mila follower, non perde occasione di mostrarsi ai fan tra scatti e video esagerati. La community impazzisce ancora dopo tutti questi anni.

Aida Yespica: in bianco è afrodisiaca – FOTO

Per Aida Yespica sono iniziate le vacanze e quale modo migliore di rilassarsi a bordo piscina? La showgirl ha condiviso con i fan alcuni momenti del suo weekend, tra pranzi e cene e tanto divertimento.

Anche in ferie però non manca l’allenamento quotidiano. La modella è così che riesce a mantenersi in forma. Nella sua routine giornaliera non può saltare una seduta di circuiti. Uno stile di vita sano e corretto è fondamentale.

I fan però hanno notato uno scatto molto sensuale. La donna indossa un costume bianco e la scollatura è in primo piano. Una posa osé che lascia tutti senza parole. Passano gli anni ma Aida Yespica regala ancora grandi emozioni e i follower non riescono a non seguirla.

E’ un peccato che la showgirl non sia più in televisione, secondo il web avrebbe ancora molto da offrire e il pubblico vorrebbe rivederla in qualche programma o commedia come un tempo.

Dopo alcuni film e la partecipazione al Grande Fratello Vip, la donna però ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia e non sembra avere nessuna intenzione di tornare in pista. Ha fatto una scelta e la porta avanti.