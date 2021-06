Alberto Matano, la donna misteriosa che lo ha conquistato: “Come farei senza di lei”

Alberto Matano. Il popolare giornalista e conduttore de “La Vita in Diretta” potrebbe non essere single. Il dubbio legittimo sollevato dai fan

Alberto Matano sta vivendo un momento fiorente e di estremo successo in merito alla sua carriera. Il programma “La Vita in diretta” che conduce tutti i giorni dalle 17:05 alle 18:45 su Rai Uno ha letteralmente messo ko la concorrenza.

I risultati in termini di share parlano chiaro; il pubblico italiano ha preferito nel corso dell’ultima stagione televisiva il taglio giornalistico del conduttore calabrese nel raccontare i fatti di attualità e cronaca, rispetto al procedimento più spettacolare di Barbara D’Urso su Canale 5 con “Pomeriggio 5”. La D’Urso, infatti, sarà sostituita all’interno del palinsesto alla fine dell’estate.

Alberto Matano è inoltre stato assurto anche a novello sex symbol del piccolo schermo. Tutte le cercano, tutte lo vogliono. In realtà c’è solo una donna che ha fatto breccia nel suo cuore.

Alberto Matano: chi è la fidanzata misteriosa

Una grande amicizia lega Alberto Matano alla presentatrice di “Domenica In”, Mara Venier. La donna è stata recentemente vittima di un intervento erroneo ai denti che le ha causato una paralisi facciale e una conseguente operazione maxillo facciale.

Momenti di concitazione da parte di amici e ammiratori ma anche attestati di affetto e stima provenienti da volti noti dello spettacolo italiano. Tra questi anche Alberto Matano che, sia in diretta nel suo programma, sia tramite il proprio account Instagram, ha più volte dimostrato la sua vicinanza a Mara Venier.

Proprio alla presentatrice veneziana aveva dichiarato, durante una passata inervista, di non essere single e avere il cuore impegnato. É stata subito caccia alla fidanzata misteriosa ma non è mai stato confermato nulla.

I fan hanno, però, sollevato un dubbio riguardo una donna che fa parte della troupe de “La vita in diretta”. “Guardate, i nomi degli inviati che io magari potrei dimenticare” – ha detto Matano durante una puntata – “Siamo in pubblicità. Volevo farvi vedere questa ragazza che è pazzesca. Si chiama Federica. Come farei senza di te?”. La donna ha risposto ridendo: “Così ti ho conquistato”. Sarà veramente lei che ha rubato il cuore di Matano?

C’è chi ha supposto che il famoso giornalista potrebbe essere omosessuale ma che preferisca non fare coming out al momento. L’uomo è, infatti, particolarmente riservato e geloso della propria privacy.