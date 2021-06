Ambra Lombardo in leopardato mostra gambe chilometriche: il particolare però non sfugge ai fan – FOTO

Due scatti al limite della perfezione quelli postati poche ore fa dalla bella insegnante che ha catturato ancora una volta l’attenzione della sua community.

Il 25 maggio ha salutato i telespettatori di “Tiki Taka” ringraziando per la meravigliosa esperienza vissuta durante gli ultimi mesi.

Non solo presenza fissa del programma calcistico però. Ambra Lombardo, classe 1986, è anche una modella ragusana trapiantata a Milano e prosegue tutt’ora la sua prima attività lavorativa con grande trasporto, come possiamo ben vedere dagli scatti che posta quasi quotidianamente nella sua bacheca Instagram.

Ambra è però anche laureata in archeologia e beni artistici ed insegna in un liceo della Capitale lombarda dove vive. Ricordiamo che ha partecipato nel 2004 a “Miss Italia” e nel 2019 al “Grande Fratello Vip”, esperienza quest’ultima che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Ambra Lombardo sfodera il suo lato migliore: una dea in leopardato

Originaria di Ragusa ma trapiantata a Milano molti anni fa per intraprendere l’attività come modella e proseguire gli studi universitari, Ambra nonostante la popolarità raggiunta è rimasta una giovane donna genuina e pura e proprio questo suo lato è forse uno dei più apprezzati dalla sua nutrita community.

Ogni scatto da lei pubblicato cattura l’attenzione e sono migliaia ogni volta i commenti che giungono copiosi a margine. Gli ultimi due la raffigurano in un set fotografico, una camera da letto per l’occasione: nella prima foto è seduta sul letto sfatto, mentre mostra il fondoschiena perfetto e armonico, poi su una comoda poltroncina in cui le gambe longilinee e chilometriche prendono il sopravvento su tutto.

Indossa un bikini leopardato Asos che la valorizza enormemente nella sua fisicità, un particolare però non sfugge ai fan e la prima a porre l’accento sulla questione è l’amica Valentina Vignali che senza peli sulla lingua sentenzia: “Sei la siciliana più bianca che conoscono sorema…CI VUOLE UN POQO DE SOLLLLL 🌞”.