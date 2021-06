Annalisa riesce sempre ad incantare sui social network: la cantante sfodera un outfit da cardiopalma.

Annalisa non sbaglia più un colpo. La nativa di Savona, dopo aver incantato al Mapei Stadium cantando l’inno di Mameli in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo, ha pubblicato una versione inedita di ‘Movimento Lento’ realizzata con Federico Rossi (l’ex partner di Benji).

La scorsa settimana è uscito anche il video: la canzone è molto orecchiabile e sicuramente farà ballare tantissime persone nelle prossime settimane. Nali aveva già collaborato con Federico nel 2017, lanciando la hit (sempre estiva) ‘Tutto per una ragione’ (il ragazzo faceva ancora coppia con Benjamin). Come se non bastasse, la 35enne sta raccogliendo sempre più consensi sui social: le sue foto esplosive deliziano la platea di fans ed ammiratori.

Annalisa sexy in ascensore: posa da sogno e outfit spettacolare

Annalisa, poco fa, ha piazzato sul web una fotografia devastante. La cantante è in ascensore e assume una posa da sogno che lascia senza fiato i tantissimi ammiratori. Il vestito è superlativo e mette in risalto il suo fisico da applausi. La scollatura, inoltre, non passa inosservata e conquista l’interesse dei seguaci.

In meno di 15 minuti, il post ha già fatto il pieno di likes superando quota 13mila. Inutile dire che stanno arrivando commenti su commenti. “Sempre da tendenza”, “Ciao Biancaneve”, “Bellissima come sempre Nali”, “Meraviglia tra le meraviglie”, si legge. Qualche utente, inoltre, ha richiesto nuove date per vederla dal vivo mentre altri attendono video inediti dei suoi nuovi singoli dall’album ‘Nuda10’.

La classe 1985 sta sponsorizzando con grande frequenza il suo nuovo singolo, utilizzando ovviamente i post su Instagram. Per catturare l’interesse, la bella cantante inserisce nei contenuti fotografie davvero pazzesche e fenomenali.