Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno: Donna affronta Brooke

Beautiful, anticipazioni 16 giugno: dopo aver visto il video del bacio con Bill, Donna affronta la sorella Brooke.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally svelare finalmente le sue carte. In realtà la stilista non è mai stata malata, ma ha finto di esserlo per suscitare la pietà di Wyatt e convincerlo a tornare da lei. Sally ha promesso alla dottoressa Escobar un posto alla Forrester in cambio di una diagnosi falsa ed ha poi fatto in modo che Katie venisse a sapere tutto, convinta che non avrebbe esitato a far circolare la notizia. Wyatt è però ancora all’oscuro di tutto e crede davvero che la fidanzata sia in fin di vita. Nel frattempo Donna ha scoperto il video che incastra Brooke e Bill. È stata Quinn a caricarlo sulla cornice digitale di casa Forrester, così da smascherare i due e convincere Ridge a dare una possibilità all’amica Shauna.

Beautiful, anticipazioni 16 giugno: Quinn è delusa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Donna prenderà da parte Brooke e le chiederà spiegazioni sul bacio scambiato con Bill. Se tra i due c’è di nuovo qualcosa, deve finire al più presto prima che Katie venga a saperlo ed il suo cuore non regga questo ennesimo tradimento. Quinn, nel frattempo, apprenderà che Shauna vuole lasciare Los Angeles e rimarrà molto delusa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie sarà molto preoccupata all’idea che Flo voglia parlare con Sally. La Logan ha l’impressione che la Spectra sia arrabbiata con lei per aver rivelato a tutti il suo segreto.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.