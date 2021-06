Carolina Marconi, la foto che segna l’inizio della terapia contro il cancro

L’ex gieffiana ha scoperto di avere un tumore al seno e recentemente è tornata a parlarne su instagram con una foto

La 42enne Carolina Marconi, che ha partecipato anni fa al Grande Fratello. Ad oggi ha aperto un negozio a Roma che si chiama Aloha e ha un compagno che ama molto. Una vita tranquilla la sua e apparentemente felice, ma una notizia terribile le è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno e ha già subito un’intervento per rimuovere la massa.

La storia di Carolina Marconi

L’ex gieffiana ha scoperto di avere un tumore al seno recentemente e si è subito operata per rimuovere la massa. Tuttavia i medici le hanno detto che non basta e che deve sottoporsi a 6 mesi di chemioterapia. La notizia peggiore che può ricevere una donna. Ma la 42enne sta reagendo come una roccia. Sorride, esce con la sorella, si gode la vita per quella che è in attesa che questo incubo finisca. Il suo atteggiamento è ammirevole, scherza e pianifica già le parrucche che proverà ogni giorno. Ecco le sue parole recenti sulla situazione:“Oggi 3 giugno sarà per me una data importante: ho messo il picc-port, la cannula di 41cm in vena che mi seguirà per tutta il mio percorso chemio..secondo step raggiunto. Non vi nego che oggi avevo un pò di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere. Sono umana non un robot..in questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione fa bene all’anima..paradossalmente ti denti più forte di prima”.

Al momento quindi ha iniziato la sua terapia che durerà 6 mesi fino a dicembre. Ha ammesso di soffrire anche per la perdita dei capelli ma continuerà a combattere a testa alta. Quando ha appreso la notizia lo ha comunicato sui social con queste parole:“Parte 1…non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere anche se non è facile un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? sopratutto di diventare mamma come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria ero persa”.

Non è certo facile apprendere una notizia del genere e digerirla. Ma lei l’ha presa con filosofia, combatte la sua lotta ma non ci pensa neanche a perdere il sorriso e la voglia di vivere. Carolina è un esempio per tutte le donne che hanno la stessa malattia. L’atteggiamento è fondamentale e lei si sta dimostrando una vera guerriera.