Tragedia nei pressi di un supermercato: madre e figlia investite da una minicar

Nella serata di ieri, una madre è morta dopo essere stata investita da una minicar mentre attraversava la strada insieme alla figlia a San Nicola La Strada (Caserta).

Una donna di circa 40 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una minicar 50 mentre attraversava la strada nei pressi di un supermercato. È accaduto nella serata di ieri a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. La vittima si trovava insieme alla figlia, una bambina di 6 anni, quando è stata centrata in pieno dal veicolo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato entrambe in ospedale. Purtroppo, però, la 40enne non ce l’ha fatta ed è deceduta per i gravi traumi riportati. Ferite lievi, invece, per la piccola.

Caserta, madre e figlia investite da una minicar mentre attraversano: morta una 40enne

Drammatico incidente nella serata di ieri, lunedì 14 giugno, a San Nicola La Strada, comune in provincia di Caserta, dove una donna di circa 40 anni è morta dopo essere stata travolta da una minicar 50.

Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Today, la vittima stava attraversando la strada insieme alla figlia di 6 anni in piazza della Repubblica, nei pressi di un supermercato. Improvvisamente è sopraggiunta la minicar, condotta da un ragazzo, che ha centrato in pieno madre e figlia.

Sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alle due e le hanno trasportate presso l’ospedale San Sebastiano di Caserta. Qui la donna è stata sottoposta d’urgenza ad un intervento chirurgico, ma purtroppo i medici non hanno potuto salvarle la vita. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. La bambina, invece, scrive Today, ha riportato solo lievi ferite.

Intervenuti i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Al vaglio dei militari dell’Arma i filmati ripresi delle telecamere di sorveglianza poste in zona e le testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia. Gli investigatori stanno vagliando anche la posizione del conducente della minicar.