Svelata la tragica storia sul cantautore Adriano Celentano, il racconto esplica il motivo della scelta che ha portato al suo nome.

L’amato attore, cantautore, showman e regista classe 1938, Adriano Celentano, in virtù della sua prolifica e significativa carriera, fin dal suo esordio a metà degli anni ’50 ai nostri giorni, è indubbiamente considerato come una figura centrale per quel che riguarda la tradizione canora, cinematografica e televisiva italiana.

Eppure, nonostante in molti conoscano i dettagli della sua ascesa e del suo successo, un’ombra resterebbe intatta nel suo passato. L’artista nasce a Milano, dove la sua famiglia di origini pugliesi aveva deciso di trasferirsi per motivi di lavoro. Proprio al momento della sua nascita, i genitori decisero di chiamarlo Adriano. Il motivo è racchiuso in un toccante evento del suo passato.

Celentano, sapete perché si chiama Adriano? Il tragico motivo

Adriano nacque in una famiglia non troppo numerosa per l’epoca, composta al momento della sua venuta al mondo da cinque elementi. In primis, oltre alla mamma Giuditta Giuva ed al papà Leontino Celentano, si trovava Rosa, la sorella maggiore scomparsa nel 2003. Il fratello Alessandro, ed una terza sorella di nome Maria, entrambi deceduti nel corso dell’ultima decade. Prima della sua nascita, però, il nucleo famigliare del celebre cantautore dovette affrontare un momento altrettanto tragico.

Quella che sarebbe dovuta essere la sorellina dell’artista, di nome Adriana, venne a mancare all’età di soli 9 anni. Nel 1934, quattro anni prima che Celentano nascesse, la bimba morì dopo che le venne diagnosticata la leucemia. In tal modo, quando Adriano nacque, i genitori decisero di donare lui il nome della sorellina morta prematuramente per far continuare a far vivere il suo ricordo.

Pare ad ogni modo, pur a distanza di due generazioni, che il nome resti in voga nella famiglia Celentano. Tant’è che dopo il passaggio precedentemente descritto del nome al cantautore, questo sia stato destinato ad essere accostato ad altri membri. Adriana, infatti, è anche il nome della nipote del divo del rock and roll anni ’50.