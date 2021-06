“Ciao stella”, Arisa fulmina tutti con due occhi di ghiaccio: sorride anche così – FOTO

La cantante genovese si protegge dal sole forte e tambureggiante e ti colpisce nel cuore con uno sguardo profondo.

Ormai è da un po’ di tempo a questa parte che la cantante di origini genovesi, ex sanremese è riuscita a conquistarsi il cuore dei fan. Questi ultimi sono sempre in giro a fare il tifo per lei ed ogni volta che Arisa appare in tv o sui social scatenano i loro pensieri nei commenti.

Reduce dall’esperienza di Amici di Maria De Filippi, l’artista ed ex professoressa dei suoi allievi dalla tenera, quanto profonda voce ha immagazinato altra esperienza da vendere al prossimo appuntamento televisivo.

Secondo testimonianze a lei vicine, Arisa porterà sempre nel cuore questo tipo di esperienza che le ha fornito un maggiore successo nella vita, oltre che riempirla di grandi soddisfazioni, al di là di tutto ciò che in precedenza aveva raccolto

Arisa vi augura una bella giornata, come meglio non può

