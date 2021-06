Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo del web. Sono anni che è arrivata qui in Italia ma è quest’anno che ha conquistato il cuore dei telespettatori, perché ha partecipato al Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di raccontare la sua storia e arrivare nelle case della gente, che si sono affezionati a lei e hanno cominciato a seguirla e ad apprezzarla come persona indipendentemente dal suo lavoro.

Dayane Mello, sempre più bella, anche appena sveglia incanta: le foto che rubano il fiato

Dayane è stata per sei lunghi mesi nella casa più spiata d’Italia e, uscendo, ha scoperto di aver avuto un pubblico gigantesco a sostenerla e che l’ha aspettata a braccia aperte. Ora si sta godendo l’affetto di sua figlia che ha sempre cercato di farle sentire il suo sostegno anche a distanza, i fans che la amano e che le stanno sempre vicino in ogni occasione. Dopo il reality ha davvero vissuto un periodo intenso: tra gli affetti, il lavoro e altri drammi che l’hanno colpita, non si è fermata un attimo. Però ci sono ancora quei momenti dove la mattina si sveglia in casa sua e vuole solo godersi qualche ora in santa pace, proprio come ha fatto oggi quando si è fatta immortalare in uno scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram.

Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e apprezzamenti, ma soprattutto tanti messaggi di fans che le auguravano il buongiorno.