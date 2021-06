Maria Grazia Cucinotta ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto che ha lasciato i fan senza fiato. Il suo fascino è intramontabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Il tempo passa ma il fascino aumenta? Maria Grazia Cucinotta ne è l’esempio. 52 anni la sua bellezza è infatti intramontabile. Attrice, produttrice ed ex modella, è molto amata dal pubblico. Occhi profondi neri, folta chioma corvina, il suo aspetto incarna la tipica bellezza mediterranea.

Nata a Messina nel 1968 la Cucinotta diventa nota a seguito dalla partecipazione a Miss Italia per poi debuttare come valletta e attrice. Tra le sue pellicole più famose vi è quella de “Il postino” di Massimo Troisi. Da lì la sua carriera decolla diventando protagonista in fiction e innumerevoli film. Oltre alla notorietà nello spettacolo Maria Grazia è attivissima sui social. Sul suo profilo Instagram, seguito da più di 426 mila follower, condivide ogni giorno scatti di vita lavorativa e personale. Sposata dal 1995 con Giulio Violanti nel 2001 ha dato alla luce alla figlia Giulia.

Nel suo percorso inoltre si è dedicata a tematiche sociali in particolare dando vita a “Onlus Vite senza paura”, realtà volta a combattere la violenza sulle donne. La sensibilità e il talento della Cucinotta sono da sempre molto apprezzati dal pubblico.

Maria Grazia Cucinotta, il fascino fa impazzire i fan

