Denise Pipitone e le dichiarazioni del pm Angioni. Svelata l’identità della misteriosa ragazza – VIDEO

Il caso di Denise Pipitone si fa sempre più fitto. Il pm Angioni era sicurissima che quella ragazza fosse lei, svelata l’identità della ragazza.

IL VIDEO VERITA’: CHI E’ QUELLA RAGAZZA?

L’ex pm Maria Angioni nella giornata di ieri ha sganciato una vera bomba sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina rapita da Mazara Del Vallo il 1° settembre del 2004 mentre giocava nei pressi della casa della nonna.

L’Angioni ha esordito dicendo: “So dov’è Denise, l’ho individuata. E’ all’estero, sta bene, è sposata ed ha una figlia”. Il giallo sulla scomparsa della bambina, ormai donna, continua a far parlare. Sono passati 17 anni nei quali nessuno ha capito dove sia potuta finire la bambina.

Intercettazioni, piste false, sciacallaggio hanno colorato di nero questa triste vicenda che purtroppo continua a non avere risposta. La madre di Denise, Piera Maggio, non ha mai perso le speranze di ritrovare la sua bambina ed armata di coraggio sta girando in lungo e in largo per ritrovarla.

Quella donna non è Denise Pipitone

A smascherare l’identità della presunta Denise Pipitone è stato Milo Infante, conduttore del programma “Ore 14”, l’ipotesi del pm Angioni dunque era sbagliata.

Quella donna non è Denise, ha spiegato Infante sui social: “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia”, sottolinea il conduttore. La donna in questione è una ragazza di 26 anni, nata a Maraza Del Vallo ed è la cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre di sua figlia. Vive a Nizza con il marito e la bambina, ma purtroppo non ha niente a che vedere con la bambina scomparsa 17 anni fa.

Il conduttore ha spiegato come questa ricerca della verità è per Piera Maggio, la madre di Denise che troppe volte è stata presa in giro da false speranze.

Inoltre il conduttore ha postato un video nel quale viene aggredito perchè stava facendo qualche domanda di troppo sul caso di Denise. Un’altra pista falsa quindi per il caso Pipitone che continua ad essere un mistero.