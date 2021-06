“Che donna”, Claudia Ruggeri è di una bellezza unica: che viso angelico – FOTO

La Miss di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri mostra tutta la naturalezza del suo viso in un primissimo piano di ricchezza estetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Semplicemente stupenda! Questo è il pensiero di alcuni fan della più grande star televisiva di Avanti Un Altro. Si tratta di Claudia Ruggeri, tra i personaggi più sexy del panorama Mediaset, alle direttive di Paolo Bonolis.

Aveva iniziato la carriera, nelle vesti di “letterina” di Ciao Darwin, per poi finire nel quiz show più amato dei giorni nostri. Ormai, tutti i pomeriggi su Canale 5, Claudia apre la trasmissione nel suo inedito ruolo di Miss del programma.

Tempo fa il suo destino lavorativo era stato preso d’assalto da haters e detrattori che la apostrofavano come “raccomandata” del Bonolis di turno. L’ex di Claudia infatti era il fratello della moglie dello showman.

Nonostante le cose non siano andate per il verso giusto, la Miss non ha perso smalto e credibilità nei propri mezzi ed oggi rappresenta sempre più un punto fermo della tv

Claudia Ruggeri ti fulmina con lo sguardo: da far innamorare a prima vista