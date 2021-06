L’influencer e moglie di Mariano Di Vaio ha condiviso una foto su instagram ed è magnifica ma seria, cosa è successo?

Eleonora Brunacci ha condiviso uno scatto su instagram che la ritrae con un mini abito celeste e stivali con tacco. Lei è bellissima come sempre, ma sembra pensierosa. Nella didascalia infatti scrive:“Credo nell’essere forti quando tutto sembra andare male. Credo che le ragazze più felici sono le più belle. Credo che domani è un’altro giorno, e credo nei miracoli. Audrey Hepburn”. Perché la bella influencer ha scritto la celebre frase dell’attrice Audrey Hepburn. Si immedesima in quello che ha scritto e allora cosa sta succedendo di brutto nella sua vita?

Eleonora Brunacci e l’amore con Mariano Di Vaio

I due si conoscono da quando sono ragazzini. Lui ha intrapreso la strada dell’influencer, diventando forse il più famoso tra gli uomini che fanno questo mestiere. E mentre lui era in giro per le passerelle di tutto il mondo, lei prendeva la laurea di Giurisprudenza a Perugia. Nella città dove entrambi hanno vissuto e sono cresciuti. I due però entrano anche in società insieme, creano un e-commerce dal nome Nohow che ha molto successo. Ci sono abiti da uomini, da donna e da bambini ora che per loro sono arrivati i tre piccoli di casa. Della Nohow lei gestisce ovviamente la parte legale e Mariano la parte creativa del brand.

I due sono una coppia nel privato e nel lavoro. Sposi dal 2015, anno in cui sono convolati a nozze in quello che è stato davvero un matrimonio da sogno. Un anno dopo è nato il loro primo figlio Nathan Leone, poi nel 2016 è venuto al mondo Leonardo Liam e infine nel 2018 è arrivato anche Filiberto Noah. Tre maschietti biondissimi e bellissimi, sono energici e dolci. La famiglia felice abita ancora a Perugia in una casa con ampio giardino, che con il lockdown è tornato molto utile.

I bambini potevano respirare aria in giardino e giocare con entusiasmo. Insomma a quanto pare il premio famiglia dell’anno lo vincono decisamente Mariano ed Eleonora. Insieme sono davvero meravigliosi e invincibili. Se tutte le famiglia fossero così sarebbe magnifico.