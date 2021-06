“Dea dell’Olimpo”. Elettra Lamborghini: “Ho un bikini solo per te…”, Atomica – FOTO

Elettra Lamborghini ha da pochi minuti condiviso un post su Instagram dove si mostra distesa come una sirena a bordo piscina con un micro bikini addosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La cantante nonché ereditiera della famiglia Lamborghini, la casa automobilistica più importante d’ Italia ha condiviso uno scatto favoloso su Instagram mentre si trova sul bordo della piscina in bikini e dietro di lei c’è un fantastico panorama ma la vera vista mozzafiato è proprio il soggetto della foto. Elettra ha scritto, come didascalia che accompagna la foto, queste parole: “Ho un bikini solo per te… ma non mando foto in direct”, i fan avranno subito capito che si tratta di “Pistolero“, la sua hit uscita da pochi giorni, il 4 giugno per l’esattezza, che ha già riscosso un enorme successo di visualizzazioni su YouTube e download su Spotify nonché sulle altre piattaforme di streaming di musica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Simona Ventura e l’evento drammatico: “Sono senza parole” – FOTO

Elettra Lamborghini, la foto in bikini a bordo piscina

Per vedere Elettra Lamborghini in bikini microscopico vai su Successivo