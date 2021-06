Elisabetta Gregoraci, la ricordate a “Miss Italia”? Era il 1997. Irriconoscibile – FOTO

La showgirl è molto amata dopo la sua partecipazione al “GF Vip” ma quando esordì nella celebre competizione nazionale era una perfetta sconosciuta.

Oggi è una delle donne più belle dello showbiz nazionale la cui fama è cresciuta esponenzialmente dopo la sua recente partecipazione al “Grande Fratello Vip”.

Elisabetta Gregoraci divenne la compagna dell’imprenditore Flavio Briatore dal 2006, la notizia del matrimonio nel 2008 e la nascita di loro figlio Nathan Falco furono per anni una delle notizie più chiacchierate su tutti i giornali di gossip nazionali. La loro relazione si concluse nel dicembre 2017 quando firmano la separazione.

La donna però negli anni è stata anche ben altro: nel 2003 partecipa a “Ciao Darwin” nella categoria ‘Veline’, poi debuttò come conduttrice nel programma “Made in Sud” dal 2012 al 2017 seguito da “Battiti Live” dal 2017. Recitò anche in diverse fiction come “Il cielo in una stanza”, “C’era un cinese in Coma”, “Aspromonte” e diverse altre.

In molti però forse non conoscono il suo vero debutto nel mondo dello spettacolo e della moda: facciamo un passo indietro di 24 anni quando partecipò a “Miss Italia”, una giovanissima alle prime armi molto diversa da oggi.

Elisabetta Gregoraci, ricordate com’era a “Miss Italia”?

Nasce a Soverato in provincia di Catanzaro ma lascia giovanissima la sua terra per trasferirsi al Nord e intraprendere la carriera come modella. Appena maggiorenne calca le passerelle dell’alta moda grazie al suo fisico slanciato e snello che la porta finalmente nel 1997 anche al concorso più prestigioso, quello di “Miss Italia”.

Dopo essere stata decretata Miss Calabria, vola a Salsomaggiore per la competizione nazionale dove si classifica nella 24esima posizione portandosi però a casa la fascia di Miss Sorriso. Elisabetta è una ragazza dal sorriso pronunciato ed una bellezza incantata che la caratterizza ancora oggi.

Da lì, come abbiamo visto, si sono aperte le porte poi della tv come presentatrice affermata e attrice in alcune fiction italiane. Siamo sicuri che il percorso della showgirl non si fermerà qui, ha tutte le carte in regola per manovrare il timone di altre importanti opportunità lavorative.