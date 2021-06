Emma Marrone e l’annuncio sui social che tutti stavano aspettando

Emma Marrone e l’annuncio sui social: disponibile in streaming il video del concerto che si è tenuto all’Arena di Verona solo la settimana scorsa

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Ha esordito nel lontano 2009 ad Amici di Maria De Filippi: un percorso faticoso che alla fine le ha dato risultati che neanche pensava di riuscire a raggiungere. Dopo il talent la sua carriera è stata tutta in discesa, ha collezionato una serie di soddisfazioni e di successi, e dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo non si è più fermata. I suoi fans sono cresciuti a dismisura e non è un caso se oggi è la cantante famosa che tutti conosciamo.

Emma Marrone annuncia il concerto in streaming: la gioia dei fans

Lo scorso anno è scoppiata la pandemia nel nostro Paese e tutti gli eventi sono stati rimandati o cancellati: il concerto all’Arena di Verona che Emma avrebbe dovuto fare lo scorso anno, ha tenuto luogo soltanto la settimana scorsa. È stato un momento di gioia e di felicità, Emma ha amato poter rivedere i suoi fans e tornare a cantare in tutta sicurezza su un palco così prestigioso. È stato senza ombra di dubbio l’evento della stagione ed è stato indimenticabile, non solo perché i fans hanno vissuto intensamente quella serata ma perché tutto l’evento è stato ripreso con le telecamere.

“Anche per chi non ha potuto esserci. Una promessa è una promessa” ha scritto come didascalia del post in cui ha inserito il link dello streaming. Una notizia bellissima per chi c’è stato ma soprattutto per gli assenti che potranno recuperarlo.