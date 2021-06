L’influencer Erica Piamonte ha condiviso una serie di foto su instagram che lasciano davvero senza fiato, che corpo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Erica Piamonte è magnifica su instagram in tre scatti in bikini con il mare alle spalle. Si trova su una crociere MSC e sfoggia un corpo da urlo. Nella didascalia scrive un pezzo della canzone di Achille Lauro:”Ma sei così, si così libera. Un sogno, l’America, Sì ma tu sei così. Così lunatica che vuoi che non merita ma sei così. Un’attrice comica, la bomba atomica”. L’influencer ha fatto dunque una bellissima crociera con MSC dove si è immortalata in ogni luogo delle nave da sogno.

LEGGI ANCHE>>>Eleonora Brunacci è bellissima su instagram e scrive una frase che fa pensare-FOTO

Erica Piamonte e il suo Ale Di Cicco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “The Queen”. Valentina Muntoni, la FOTO sul web che non lascia nulla all’immaginazione

Continua a gonfie vele la storia d’amore di Erica Piamonte e il fotografo Ale Di Cicco. Lui le scatta foto innamorato e lei gli dedica frasi dolcissime. Nelle stories lui ha condiviso una loro foto insieme mentre guardano la fotocamera e ha scritto:“Le mie cose preferite in una foto”. Lei ha ricondiviso il post aggiungendo un cuore. Tuttavia in crociera lei era con Vito Vizzielli che però è un amico a quanto pare. Nei suoi post su instagram la Piamonte è sempre molto ironica. Ad esempio sotto ad uno scatto che la ritrae seduta su un lettone in crociera e con una granita in mano scrive:

“Si lo so, sembro una ragazza felice di stare sul lettone a prendere il sole che sta per bersi la sua granita fresca alla fragola. Ma la realtà è che stavo morendo di freddo perché stava cambiando il tempo e la granita mi ha ibernata definitivamente”. Successivamente ne condivide un’altra di foto su un altro lettone più bello e a bordo piscina e scrive:”Finalmente quel giorno sono riuscita a farmi una foto sul tanto ambito lettone!! Il problema è che erano sempre occupati, per prenderne uno ti dovevi svegliare all’alba, e io mi ero messa l’anima più che in pace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Insomma ai suoi followers, che non sono pochi, infatti ben 335 mila piace la sua simpatia e ironia. Ed effettivamente è molto travolgente anche quando parla nelle stories instagram. Non a caso è stata anche la finalista del Grande Fratello 16.