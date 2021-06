Grande Fratello Vip 6: svelato il nome di un nuovo concorrente. Incredibile

Grande Fratello Vip 6. Inizia il toto scommesse sui papabili nomi celebri che si cimenteranno nella clausura volontaria nella casa più spiata d’Italia. É trapelato un’indiscrezione succulenta

Si è chiusa da una settimana l’avventura televisiva su Canale 5 de “L’Isola dei famosi” e già il pubblico ha fame di un nuovo reality. L’attenzione adesso si è spostata verso l’altro grande format simile delle reti Mediaset, il “Grande Fratello Vip” che a settempre ripartirà con la sesta edizione.

La quinta, com’è noto, è stata vinta da Tommaso Zorzi. Il giovane milanese, classe 1995, ha potuto godere di una rinnovata carriera sul piccolo schermo e una spinta di notorietà. Per quanto riguarda il futuro del programma, le uniche certezze riguardano il cambio di guardia degli opinionisti. Salutiamo Pupo e Antonella Elia e facciamo spazio ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli; due donne intelligenti dal carattere diretto e “speziato”.

Arrivano, centellinate, notizie sul cast dei concorrenti. Svelata un’indiscrezione succulenta. Cosa avrà architettato il presentatore Alfonso Signorini?

Grande Fratello Vip 6: il nome di uno dei futuri concorrenti. Chi sarà?

Manuel Bortuzzo è uno dei volti che potremmo vedere nella prossima edizionde del “Grande Fratello Vip 6”. Classe 1999, ha solo 22 anni ed è diventato noto per un triste evento incorso nella sua giovane vita.

Manuel è un atleta e promessa del nuoto nazionale. É stato ferito accidentalmente in una sparatoria nella periferia di Roma fra il 2 ed il 3 febbraio 2019. Purtroppo è rimasto paralizzato dalla vita in giù. I responsabili furono trovati e confessarono il gesto criminoso. In seguito vennero condannati a 16 anni di prigione.

Nel libro “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”, edito da Rizzoli, Manuel Bortuzzo ha raccontato il suo calvario ma, al tempo stesso, la sua volontà di non arrendersi, di non farsi strappare la felicità e la grinta che già facevano parte del suo carattere. Non si è dato per vinto, ha ricominciato ad allenarsi in piscina e non ha abbandonato la sua passione per il nuoto.

Ha ricevuto attestati di affetto e vicinanza da grandi nomi dello sport nazionale: da Massimiliano Rosolino a Federica Pellegrini, ma anche Bebe Vio e Valentino Rossi. É diventato inoltre ottimo amico dell’attore Raoul Bova.

Parteciperà al “Grande Fratello Vip 6” per mostrare come sia lo stile di vita di una persona nelle sue condizioni ma, al tempo stesso, di come sia in grado di cavarsela perfettamente tra impedimenti e risorse.