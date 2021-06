“Grazie teso”, Antonella Fiordelisi stuzzica i fan in fascia protetta: che fisico – FOTO

La showgirl e modella campana lancia una provocazione che stuzzica tutti a primo impatto: “Chi vorresti insieme a te e me?”

Il primo piano al natuale di Antonella Fiordelisi accende un’estate, che più soleggiata di così non si potrebbe.

Da buona salernitana qual’è, la showgirl non poteva non rintanarsi tra le insenature della costa amalfitana. Una giornata di mare super con le onde alle spalle, che spumeggiano fino a dissolversi sulla battigia, dinanzi ai suoi piedi.

Insomma, la fantastica Fiordelisi è un sogno a prima vista per le migliaia di approvazioni che riscuote ogni volta. Schietta, sincera e aperta a tutti, nel suo passato non sono mancate alcune litigate per amore, con personaggi femminili illustri, come Elisabetta Gregoraci.

La showgirl di Soverato aveva accusato la vip camapana di aver sedotto e chattato in segreto con il marito, Flavio Briatore. Le due donne non se le sono mandate a dire, finchè tutto è rientrato nel silenzio più totale

Antonella Fiordelisi, una sirena perfetta appena uscita dall’acqua: favolosa

