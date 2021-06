Harry Styles sbarca in Italia: dove si trova e il motivo del suo arrivo

Numerose celebrità scelgono l’Italia come luogo per le vacanze estive, lo ha fatto spesso anche il cantante e attore Harry Styles. Questa volta però è arrivato nel nostro Paese per un motivo differente

L’Italia sembra essere una delle mete più ambite dalle celebrità per trascorrere le loro vacanze estive. Capita spesso che nella stagione più calda dell’anno volti noti dello spettacolo vengano paparazzati sul suolo italiano. Non sempre però il loro arrivo ha a che vedere con uno svago personale, potrebbe trattarsi infatti anche di lavoro. È il caso di Harry Styles, sbarcato nel nostro Paese nelle ultime ore. I fan hanno accolto la notizia con il solito entusiasmo che li contraddistingue, speranzosi di avere la fortuna di incontrarlo. Ecco dove si trova attualmente il cantante e il motivo che lo ha portato qui.

Harry Styles a Venezia per motivi lavorativi: tutti i dettagli

Il giovane artista inglese è stato immortalato al suo arrivo a Venezia, dove si trova attualmente. Gli scatti hanno fatto subito il giro del web e sui social è nata la curiosità di scoprire il motivo della sua presenza in Italia. Il cantante non ha mai fatto mistero di amare il nostro Paese tanto da decidere di comprare una casa nel Lazio dove ha modo di passare del tempo con alcuni amici. Tra loro anche lo stilista Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci.

Questa volta non si trova qui per una vacanza o una collaborazione con la casa di moda, bensì per le riprese del film di cui farà parte. Harry Styles sarà protagonista della pellicola prodotta da Amazon “My Policeman” che vede nel cast anche Emma Colin, nota al pubblico per il ruolo di Lady Diana in “The Crown“.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Bethan Roberts che sebbene sia ambientato in Inghilterra prevede alcune scene proprio nella città italiana. Insieme al cantante è approdato a Venezia anche l’attore David Dawson che interpreta Patrick, l’interesse amoroso di Tom, interpretato dal giovane.

Harry Styles, costretto a non poter partire in tour lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, è tornato a recitare. Dopo il suo debutto in “Dunkirk” ha preso parte alla pellicola “Don’t Worry Darling“, diretta da Olivia Wilde, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo anno. A questo progetto si aggiunge quello di “My Policeman“, giunto alle sue riprese finali.

Il cantante tornerà poi sul palco con la sua musica: i concerti già annunciati nelle città di Torino e Bologna attendono solo di essere riprogrammati.